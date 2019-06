Lindsay Lohan : Rien ne va plus, la star dans la tourmente

Lindsay Lohan arrivera-t-elle un jour à remettre sa vie sur des rails solides ? Alors qu'elle avait décidé de se lancer dans les affaires en ouvrant une boîte de nuit sur la mythique île de Mykonos, en Grèce, l'établissement va devoir mettre la clef sous la porte.

Comme le rapporte Page Six, le numéro de téléphone de l'établissement indiqué dans sa fiche sur le site spécialisé TripAdvisor ne fonctionne plus. "Un ami avait une réservation cette semaine et le club a simplement appelé pour dire que ça n'ouvrirait pas cette saison", a fait savoir une source. Un autre client a aussi révélé que "des habitants de l'île [avaient] affirmé que c'était une perte de temps de s'y rendre", car le lieu était fermé. Le logo portant le nom Lohan a été retiré et, alors que l'établissement devait être ouvert dès la fin du mois de mai, cela n'a jamais été le cas. Étrangement, la star a été vue sur l'île le 19 juin... En revanche, le numéro de téléphone de l'autre club de l'actrice, à Athènes, semble toujours fonctionner.

L'établissement de Mykonos, île particulièrement réputée pour ses fêtes et son aspect gay friendly, servait de décor à Lindsay Lohan pour la première saison de sa télé-réalité diffusée sur MTV et intitulée Lindsay Lohan's Beach Club. La chaîne a indiqué qu'il n'y aurait pas de deuxième saison malgré des audiences correctes. Une information confirmée par le représentant de l'ex-star de Lolita malgré moi. "Il y avait une volonté de renouveler le concept et les producteurs espéraient pouvoir le faire en deuxième saison. Cela aurait dû tourner autour de Lindsay, sa mère Dina et sa soeur Ali, mais ça ne va pas se faire. Le show n'avait pas assez de moments forts et dramatiques. Ils voulaient des crises, mais Lindsay n'en est plus là dans sa vie", a raconté une source.

À32 ans, et alors que le cinéma lui a tourné le dos, Lindsay Lohan va donc devoir trouver de nouvelles sources de revenus...

Thomas Montet