Lindsey Vonn : Sexy et amoureuse devant Mischa Barton et Jada Pinkett-Smith

L'agenda des stars est rythmé par une foule de cérémonies de récompenses. La dernière en date remonte au week-end dernier à Los Angeles. Lindsey Vonn et son compagnon, rentrés de Paris, y ont croisé Mischa Barton et Jada Pinkett-Smith.

Début juin, Lindsey Vonn et PK Subban étaient à Paris. Le couple a été vu dans les tribunes de Roland-Garros. Rentrés aux États-Unis, l'ancienne skieuse de 34 ans et son compagnon ont retrouvé la ferveur des soirées mondaines californiennes. Samedi 15 juin 2019, ils se sont rendus au Barker Hangar, à Santa Monica, où étaient organisés les MTV Movie and TV Awards.

Sublime en robe noire décolletée et courte sur le devant, Lindsey Vonn a fait sensation auprès des photographes. Comme elle, Mischa Barton, Jada Pinkett-Smith en tailleur pantalon argenté Dsquared2, Melissa McCarthy, ainsi que Tessa Thompson (à l'affiche de Men in Black: International) ont paradé sur le tapis rouge.

Deux enfants de stars se sont distingués lors des MTV Movie and TV Awards ! Maude Apatow, actrice de 21 ans et fille de Judd Apatow et Leslie Mann, a assisté à la cérémonie vêtue d'une robe Gucci. Le fils de Pamela Anderson et Tommy Lee, Brandon Thomas Lee, avait lui aussi sorti le grand jeu pour l'occasion.

Elisabeth Moss, Tiffany Haddish, trois des héros de la série phénomène Stranger Things (Gaten Matarazzo, Finn Wolfhard et Noah Schnapp), le fils de Caitlyn Jenner, Brody et son épouse Kaithlynn, Heidi Montag (Pratt), son mari Spencer Pratt et leur fils Gunner complétaient la liste de convives des MTV Movie and TV Awards 2019.