Lionel Messi : Bébé numéro 3 arrive bientôt... et a déjà un prénom !

Le prénom Ciro semble faire écho aux racines de Leo Messi en Italie, pays de deux de ses arrière-grands-parents où il a de la famille dans la province centrale de Macerata. Et le nom de sa belle, Roccuzzo, vient de Sicile, selon une journaliste du Mundo Deportivo.

En couple depuis 2008 et mariés depuis le 30 juin 2017, jour où ils ont convolé à Rosario (Argentine) en présence de nombreux invités, la star du football et son épouse avaient révélé le 15 octobre 2017 qu'ils allaient agrandir leur famille. Depuis, le buteur du Barça, relativement discret quant à sa vie privée, avait eu l'occasion de faire quelques rares confidences sur sa famille et en particulier ses deux garçons, parlant en décembre 2017 de leurs personnalités "très différentes" : "Thiago est un phénomène, c'est un bon petit garçon alors que l'autre est tout l'inverse, un petit salopard. Thiago aime les voitures et les motos. Mateo, lui, c'est une terreur, un sacré personnage. C'est super de voir à quel point ils sont différents", avait-il déclaré à TyC Sports.

Ciro viendra bientôt affirmer lui aussi son tempérament - après le bon Thiago, déjà "le plus doux des grands frères" selon sa maman, et la brute Mateo, le truand ?! - au sein de cette famille pleine d'amour. On pouvait encore le vérifier tout dernièrement lorsque Lionel Messi partageait sur Instagram une photo le montrant "en train de bavarder" avec ses petits gars ou lorsqu'Antonella se répandait en amour devant une photo en noir et blanc des trois hommes de sa vie. Et bientôt quatre.