Lionel Messi : Torse nu, il expose un tatouage très inattendu...

Lionel Messi est connu pour ses talents de footballeur mais aussi pour ses tatouages imposants. Lorsque le célèbre attaquant argentin de 30 ans s'est affiché sur le terrain avec son improbable "tatouage chaussette" en novembre 2016, il n'a pas séduit, loin de là. Le site de RMC s'était montré intraitable à l'époque en titrant :"Messi se fait un 'tatouage-chaussette'... et c'est franchement horrible", prenant soin de préciser qu'il s'agit d'une évolution d'un ancien tatouage qu'il a recouvert de noir. Seuls le numéro 10, celui qu'il porte, et les mains de son fils aîné Thiago restent visibles. Même appréciation mitigée pour son impressionnant tatouage fresque sur le bras droit et le visage de sa maman qu'il s'est fait dessiner sur l'omoplate gauche. Une collection déjà fournie qui vient d'être agrandie.

Samedi 9 septembre, après avoir écrasé les voisins de l'Espanyol (5-0) pour un derby à sens unique au cours duquel il a inscrit un doublé en première mi-temps, Lionel Messi a publié une photo sur sa page Facebook. Posant dans les vestiaires, le quintuple Ballon d'or s'affiche torse nu et expose un détail qui n'est pas passé inaperçu : une bouche dessinée juste au-dessus de son short. Un tatouage pour le moins inattendu qui n'a absolument rien à voir avec tous les autres.