Lisandro Cuxi, Emmy Liyana... Les finalistes de Destination Eurovision

Samedi 13 janvier 2018, France 2 diffusait le premier numéro de Destination Eurovision, une émission animée par Garou. Isabelle Boulay, Amir et Christophe Willem étaient quant à eux chargés de juger les neuf candidats en lice pour représenter la France au célèbre concours.

Et ils n'ont pas pu passer à côté du gagnant de The Voice 6 (TF1) Lisandro Cuxi. Le jeune homme originaire du Cap-Vert a interprété son titre Eva. Une chanson entraînante qui a conquis les membres du jury.

Emmy Liyana – également repérée dans la 6e édition de The Voice – a également fait mouche grâce à son interprétation de OK ou KO. Malo et Louka font également partie des finalistes de la première salve de candidats de Destination Eurovision. Le premier a chanté son titre Ciao et le second Mamma Mia, un single écrit par Maître Gims et Vitaa.

La semaine prochaine, de nouveaux participants tenteront de faire aussi bien que les premiers finalistes afin d'être sélectionnés pour la grande finale en direct, le 27 janvier prochain. Les téléspectateurs seront invités à voter pour leur favori.

Du côté des audiences, Destination Eurovision a rassemblé 2,5 millions de téléspectateurs (soit 12,4% de part de marché).