The Voice 6 : Marius ému aux larmes, Emmy Liyana, Les Sugazz et Dilomé éliminés

Ce soir, TF1 diffusait le premier prime des lives, dernière étape pour les Talents encore en lice dans The Voice 6. Au début de l'émission de ce samedi 20 mai, les coachs -Zazie , Mika , Florent Pagny et M Pokora - avaient chacun quatre candidats dans leur team.

Equipe Zazie : Nicola Cavallaro, Matthieu, Emmy Liyana, Marvin Dupré.

Equipe Mika : Vincent Vinel, Imane , The Sugazz, Audrey .

Equipe Florent Pagny : Shaby, Lucie, Julia Paul, Hélène.

Equipe M Pokora : Ann-Shirley, Dilomé, Lisandro Cuxi, Marius.

Les candidats sont encore 16 à concourir pour remporter le titre de The Voice. Ce soir, le public va alors pouvoir voter pour sauver deux Talents par équipe. Les coachs de chaque team choisiront lequel des deux talents restants ils souhaitent garder.

Cette soirée s'ouvre avec les 16 Talents encore en lice, accompagnés par les quatre coachs, qui chantent le titre Shape of you d'Ed Sheeran.

Team Mika

Les Sugazz : Papaoutai de Stromae

Les Sugazz avaient déjà surpris Mika en interprétant Smell Like Teen Spirit de Nirvana à l'occasion des épreuves ultimes. Ce soir, pour leur tout premier live, les trois jeunes filles ont une nouvelle fois étonné leur coach de par le choix du morceau interprété. Ainsi, les Sugazz vont reprendre Papaoutai de Stromae, un challenge pour elles qui sont "plus habituées à chanter en anglais".

Et elles ont séduit Mika, qui a estimé que "ce rendez-vous est réussi". Le coach a également souligné la "bonne énergie" du trio : "Vous avez tellement brillé ce soir, je suis très fier". Un constat partagé par Zazie et Florent Pagny, qui a même dansé durant la prestation. De son côté, M Pokora a tenu à féliciter les Sugazz pour la "bonne vibe" et leur gestion de la pression de ce premier live.

Imane : Quelque chose en nous de Tennessee de Johnny Hallyday

Chez Imane, la musique est une histoire de famille. En effet, la jeune femme est soutenue par son père, qui l'encourage à aller toujours plus loin. Après avoir séduit Mika en reprenant Christine, de Christine and the queens, en y mêlant quelques sonorités africaines, Imane avait choisi d'interpréter Une autre saison de Joseph Salvat lors de l'épreuve ultime. Pour ce premier live, la chanteuse va tenter de faire frissonner son public grâce à Quelque chose en nous de Tennessee de Johnny Hallyday.

Une prestation réussie pour Mika qui a félicité Imane. "T'es une femme sublime, a-t-il lancé. T'as la puissance, la capaicté vocale et l'émotion." Zazie a quant à elle noté une "maturité, une forme de sagesse". Enfin, elle a comparé Imane à Karaba, la sorcière de Kirikou.

Vincent Vinel : Somebody to love de Queen

Lors des épreuves ultimes, Vincent Vinel avait séduit son coach en interprétant Don't Stop Believing de Journey...et ému le public. En effet, le Talent avait fondu en larmes lorsqu'il avait été choisi par Mika. Ce soir, pour le premier live, Vincent Vinel a choisi de chanter Somebody to love de Queen.

"Ce soir, tu as chanté pour toi, tu n'as pas cherché à nous plaire. Alors bienvenue dans la compétition", a d'abord déclaré Mika. Quant à M Pokora, il a assuré que Vincent Vinel était "possédé" : "On sent qu'il vit son truc à lui". Enfin, M Pokora a applaudi ce choix de chanson, "qui n'est pas celui de la facilité". Florent Pagny a, à son tour, livré son ressenti. Le coach a alors qualifié le jeune Talent de "vrai performer".

Audrey : The shoop shoop song de Betty Everett

Déjà membre d'un groupe qu'elle appelle "Les Garçons", Audrey se lance un défi en participant à The Voice 6 : celui de monter seule sur scène. Et jusqu'ici, la chanteuse a plutôt bien réussi son pari. Après avoir séduit lors des auditions à l'aveugle avec J'ai la mémoire qui flanche de Jeanne Moreau, Audrey avait quitté la team Zazie pour la team Mika. Pour son premier live dans l'émission, la jeune femme a choisi d'interpréter The shoop shoop song de Betty Everett.

Une prestation qui a envoûté les coachs. Mika a alors mis en avant l'énergie et surtout la "joie singulière" d'Audrey. Zazie a quant à elle été bluffée : "Là, c'était Audrey et son orchestre, c'était hallucinant." Et d'ajouter : "Audrey a du style, et ce n'est pas donné à tout le monde."

C'est Vincent Vinel et Audrey qui sont sauvés par le public. Mika décide de garder Imane. Les Sugazz sont donc éliminées.

Team Florent Pagny

Hélène : La Ceinture d'Elodie Frégé

Du haut de ses 16 ans, Hélène avait créé la surprise avec sa toute première prestation lors des auditions à l'aveugle, durant laquelle elle avait repris La nuit je mens d'Alain Bashung. Si elle avait au départ choisi Zazie, Hélène a finalement atterri dans l'équipe de Florent Pagny, qui l'avait volée lors de l'épreuve ultime. Pour son premier live, la jeune chanteuse va proposer son interprétation de La Ceinture, un titre d'Elodie Frégé.

"Super performance", a tout simplement déclaré Florent Pagny, qualifiant au passage Hélène de "juste envoûtante". "On a affaire à une grande interprète, elle met du poids sur les mots qu'elle chante. A son jeune âge, c'est assez impressionnant", a lancé M Pokora, lui aussi sous le charme. En bref, la jeune femme est "une belle découverte dans cette aventure".

Shaby : This Girl de Kung VS Cookin' on 3 burners

A 20 ans, Shaby chante depuis maintenant plus de 10 ans ! En effet, la jeune femme a sorti son premier album à l'âge de 10 ans. Et, en grandissant, elle a vu sa passion pour la musique s'accroître. Alors qu'elle affrontait Kap's et R'Nold lors de l'épreuve ultime, son interprétation de Mourir dans tes yeux de Jenifer lui avait fait décrocher sa place pour les lives. Ce soir, Shaby va tenter sa chance en reprenant This Girl de Kung VS Cookin' on 3 burners.

"Elle a une énergie de dingue, tout est possible avec Shaby. Elle a une nature incroyable, hors norme. Ce qu'elle fait est juste impossible et ça paraît facile. Elle a énormément de dons, vocaux et physique, au niveau de la danse", a lancé Florent Pagny, visiblement séduit par son Talent. Enfin, les coachs ont estimé que Shaby était "prête".

Julia Paul : L'encre de tes yeux de Francis Cabrel

Son interprétation de "Jacques a dit", de Christophe Willem, avait conquis le public, et aujourd'hui Julia Paul, venue tout droit de Nouvelle Calédonie, va tenter de séduire les téléspectateurs ainsi que son coach Florent Pagny en reprenant L'encre de tes yeux de Francis Cabrel.

Avant que les coachs ne livrent leur ressenti, Nikos Aliagas a qualifié Julia Paul de "juste, émouvante, humble". Le coach Florent Pagny a noté de la "qualité", de "l'émotion pure". "C'est très agréable à vivre. Quoi qu'il arrive après, c'est réussi", a-t-il ajouté. De son côté, Zazie a été touchée par le côté "très intime et très lointain", "un mélange assez impressionnant".

Lucie : Billie Jean de Michael Jackson

Depuis sa toute première prestation lors des auditions à l'aveugle, où elle avait interprété It's a man's man's man's world de James Brown, Lucie n'en finit plus de séduire les téléspectateurs...et son coach Florent Pagny. Ce soir, elle a décidé de chanter un classique de Michael Jackson : Billie Jean.

"C'est une guerrière dans une enveloppe de princesse, j'adore. Quand il y a le public, elle prend un pouvoir incroyable, fragile et fort en même temps", a balancé Florent Pagny. Mika, lui aussi sous le charme, a souligné le courage de la jolie Lucie : "Tu as 18 ans mais tu as énormément de courage, parce que c'est vraiment dur ce que tu as fait."

En attendant les résultats, M Pokora interprète Alexandrie, Alexandra, de Claude François.

C'est Hélène et Lucie qui sont sauvées par le public. Florent Pagny décide de garder Shaby. Julia Paul est donc éliminée.

Team Zazie

Emmy Liyana : California Dreamin' de The Mama's and The Papa's

Après avoir fait frissonner les coachs avec son interprétation de Feeling Good, un titre de Nina Simone, Emmy Liyana a ce soir décidé de chanter California Dreamin' de The Mama's and The Papa's.

Emmy Liyana s'est un peu plus ouverte lors de ce premier live. Zazie a avoué être "terriblement émue" de voir cette évolution. "A mon avis, elle a déjà très bien déployé ses ailes et elle est en train de voler super haut. Personnel, unique... C'est ça qu'on cherche", a ajouté Mika. Prestation réussie pour la jolie Emmy Liyana.

Nicola Cavallaro : Caruso de Lucio Dalla

Lors de l'épreuve ultime de The Voice, le jeune chanteur avait choisi d'interpréter Quelqu'un m'a dit de Carla Bruni . Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Zazie avait semblé surprise par ce choix...et finalement conquise par son interprétation. Pour ce premier live, Nicola Cavallaro a décidé de chanter Caruso de Lucio Dalla.

"Ce n'est pas seulement un Italien qui chante super bien. Il y a une espèce de générosité dans ta manière de faire", a déclaré Zazie. "C'est une chanson qui porte bonheur", a de son côté précisé Florent.

Marvin Dupré : Starboy de The Weeknd ft Daft Punk

Au départ, Marvin Dupré faisait partie de la team Mika. Seulement, lors des épreuves ultimes, le jeune chanteur a été repêché par Zazie. S'il avait déjà séduit par son interprétation du titre Let me love you de Justin Bieber, Marvin Dupré avait choisi de chanter La ballade de Jim, d'Alain Souchon. Pour ce premier live de The Voice 6, il a cette fois-ci interprété Starboy de The Weeknd et Daft Punk.

Conquise, Zazie a avoué être "très contente" d'avoir volé Marvin. "J'ai l'impression que je suis à ton concert, et que j'ai trop de la chance d'avoir eu des places au premier rang", a-t-elle confié. "Moi, perso, je me laisse plus embarquer par cette version-là", a déclaré M Pokora. Carton plein pour Marvin Dupré.

Matthieu : Requiem pour un con de Serge Gainsbourg

Le "punk" de la team Zazie avait, lors de l'épreuve ultime, choisi d'interpréter Fresh, un morceau de Kool & The Gang. Si son coach n'était au départ pas très enthousiaste, Zazie a finalement été conquise par la prestation du jeune chanteur. Ce soir, Matthieu tentera de séduire le public et les coachs en interprétant Requiem pour un con de Serge Gainsbourg.

Zazie semble impressionnée : "Il y a un espèce de calme dans ta prestation alors que je sais que tu boues à l'intérieur, qui est énorme." Les trois autres coachs ont l'air eux aussi bluffés par la prestation de Matthieu.

C'est Marvin Dupré et Nicola Cavallaro qui sont sauvés par le public. Zazie décide de garder Matthieu. Emmy Liyana est donc éliminé.

Team M Pokora

Ann-Shirley : A sky full of stars de Coldplay

M Pokora a été captivé par l'interprétation d'Ann-Shirley lors des auditions à l'aveugle. Pour rappel, la jeune chanteuse avait choisi de reprendre le titre Hometown Glory d'Adele. Après plusieurs étapes, Ann-Shirley s'est qualifiée pour les lives. Ce soir, pour sa première prestation en direct, elle a décidé de chanter A sky full of stars de Coldplay.

"Quelle classe...", s'est exclamé M Pokora. "Elle a cette voix, comme je le dis à chaque fois, qui vient nous prendre dans ses bras, nous embarque", a-t-il ajouté. Mika, de son côté, a confié apprécier l'originalité de la jolie Ann-Shirley.

Dilomé : Savoir aimer de Florent Pagny

En participant à The Voice 6, Dilomé monte sur scène pour la première fois. En effet, le jeune chanteur a quitté la région parisienne pour s'installer à Montpellier, où il a l'habitude de chanter...dans la rue ! Ce soir, pour son premier live dans l'émission, Dilomé va tenter d'interpréter le public et son coach M Pokora en interprétant Savoir aimer de Florent Pagny.

M Pokora semble conquis, mais explique qu'il souhaite que Dilomé "se libère encore plus". Enfin, Florent Pagny a donné son avis tant attendu. "C'est une chanson super compliquée. Elle a l'air simple comme ça... Mais il a réussi à donner du relief", a confié l'interprète du titre.

Lisandro Cuxi : 24k Magic de Bruno Mars

A 17 ans, Lisandro participe pour la seconde fois à The Voice. En effet, il a été finaliste de la seconde saison de The Voice Kids dans l'équipe de Jenifer. Aujourd'hui, le jeune chanteur a trouvé sa place au sein de la team M Pokora. Grâce à son interprétation du morceau Elle m'a aimé de Kendji Girac, Lisandro a gagné son ticket pour les lives. Ce soir, le candidat a choisi 24k Magic de Bruno Mars. Un challenge pour le jeune Talent, puisqu'il va chanter et danser en même temps.

"C'est la première fois dans l'histoire de The Voice qu'un Talent chante et danse", a tenu à rappeler M Pokora. "Quand on est capable de chanter et de danser comme tu le fais, on peut se la péter un peu", a lancé Florent Pagny. "T'es tellement doué que tu peux te permettre de tenter The Voice aux Etats-Unis", a poursuivi le coach.

Marius : Quand on a que l'amour de Jacques Brel

Lors des auditions à l'aveugle, Marius avait interprété All I Want de Kodaline. Une prestation qui avait plu à Zazie, coach qu'il avait choisi. Après avoir été éliminé, le jeune chanteur avait finalement été repêché par M Pokora. Ce soir, Marius va tenter de séduire les téléspectateurs de The Voice 6 ainsi que son coach en reprenant Quand on a que l'amour de Jacques Brel.

"Gros risque. Il s'est mis une pression parce que Jacqyes Brel était un monstre d'interprète. Et Marius, je dois vous dire une chose, c'est que là on est à des années lumières de ce qui s'est passé pendant les répétitions. C'est quelqu'un qui réagit à l'urgence", a déclaré M Pokora face à un Marius ému aux larmes. "Il y avait un côté clown triste (...) Bravo, c'était vraiment intéressant, on redécouvrait la chanson", a lâché Zazie.

C'est Marius et Lisandro Cuxi qui sont sauvés par le public. M Pokora décide de garder Ann-Shirley. Dilomé est donc éliminé.

En résumé :

Les Talents sauvés : Vincent Vinel, Audrey, Imane, Hélène, Lucie, Shaby, Marvin Dupré, Nicola Cavallaro, Matthieu, Marius, Lisandro Cuxi et Ann-Shirley.

Les Talents éliminés : Les Sugazz, Julia Paul, Emmy Liyana et Dilomé.