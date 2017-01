Little Mix – Leigh-Anne Pinnock : Les propos homophobes de son nouveau chéri

En promotion pour leur nouvel album, Glory Days, les Little Mix font couler beaucoup d'encre et pas toujours pour les bonnes raisons. Après leur clash avec l'une des anciennes Spice Girls et l'hypothétique rupture entre Jesy Nelson et son fiancé Jack Roche, c'est Leigh-Anne Pinnock qui fait parler d'elle. En cause ? Son nouveau petit ami Andre Gray qui, à en croire certains anciens messages postés sur son Twitter et rapportés par le Daily Mail, serait homophobe.

"C'est moi où il y a des gays partout maintenant ? Brûlez en enfer, allez mourir, ça me rend malade", a-t-il écrit sur sa page personnelle courant 2012. Des propos qui ont fait bondir les défenseurs de la communauté LGBT qui se sont étonnés que l'interprète de Shout out to My Ex puisse fréquenter le footballeur aux opinions si extrêmes. Qu'on se rassure, le sportif de 25 ans s'est depuis expliqué sur ce tweet controversé et a tenté de faire amende honorable.

"J'aimerais répondre aux médias qui reprennent d'anciens tweets publiés sur mon compte Twitter. D'abord, je tiens à présenter mes excuses les plus sincères à tout ceux que j'aurais offensé par ses propos. Ce sont des tweets qui datent d'il y quatre ans et j'étais vraiment quelqu'un de complètement différent de l'homme que je suis aujourd'hui. Ces quatre dernières années, j'ai vécu beaucoup de choses et dû assumer mes responsabilités, ce qui m'a permis de grandir et de devenir plus mature. J'ai beaucoup de regrets concernant un certain nombre de choses que j'ai faites dans le passé. J'ai fait des grosses erreurs, parfois bien plus graves que ces tweets, mais je tiens à souligner que j'ai travaillé très dur pour changer de vie", s'est-il défendu.

Andre Gray a précisé qu'il n'était plus du tout homophobe à l'heure actuelle et continuait à tout faire pour être "une meilleure personne". Voilà qui devrait rassurer les fans de Leigh-Anne Pinnock, qui s'est récemment retrouvée impliquée au coeur d'une bagarre violente. La chanteuse de 25 ans fréquente Andre depuis quelques mois, soit juste après sa rupture avec un autre footballeur du nom de Jordan Kiffin.