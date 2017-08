Liz Hurley : Le mariage de son ex Arun Nayar avec son jeune lookalike déjà fini

Difficile de passer après Elizabeth Hurley... Pour avoir essayé sans succès, le mannequin Kim Johnson peut en témoigner. Au cours de l'été 2016, la jeune femme de 31 ans épousait dans le Sud de la France Arun Nayar, qui fut pendant quatre ans le mari de l'actrice anglaise, star de la série The Royals. Mais, moins d'un an plus tard, le mariage appartient déjà au passé...

Le chroniqueur mondain Sebastian Shakespeare, du Daily Mail, révèle en effet qu'Arun Nayar, 52 ans, et Kim Johnson sont "séparés depuis trois mois", selon une confidence que lui a faite l'agent de mannequins Christophe Chalvet, proche de l'intéressée. Et si Kim, dont l'étonnante ressemblance avec Liz Hurley n'a pas manqué de frapper les observateurs (y compris le jour de ses noces, où sa robe rappelait celle que portait en 2007 la Britannique), n'a pas souhaité s'exprimer personnellement, des amis se sont chargés pour elle de commenter cette triste nouvelle : à les en croire, la présence du fantôme de l'ex-épouse d'Arun Nayar aurait pesé sur sa relation avec Kim. "Elizabeth est une importante personnalité et Arun l'aimait énormément, cela ne me surprendrait pas qu'ils se remettent ensemble", avance même l'un d'eux.

Liz Hurley et Arun Nayar avaient commencé à se fréquenter en fin d'année 2002, quelques mois après la naissance de Damian, le fils que l'actrice a eu avec l'homme d'affaires américain Steve Bing. Ils s'étaient mariés cinq ans après, en 2007, d'abord au château de Sudeley dans le Gloucestershire, puis traditionnellement en Inde à Jodhpur. Ils s'étaient séparés en 2010 et leur divorce avait été prononcé le 15 juin 2011. Quelques semaines plus tard, la belle Anglaise se fiançait avec un célèbre joueur de cricket australien, Shane Warne, qu'elle n'épousera finalement pas – l'histoire s'est plutôt mal terminée...

Et tandis que Kim Johnson, très affectée, profitait de l'été pour soigner son chagrin en vacances avec Caroline Stanbury, proche du prince Andrew, Liz Hurley continuait, à 52 ans, de marquer quotidiennement les esprits avec des selfies en maillot de bain de sa marque éponyme et autres photos flatteuses. Arun Nayar doit apprécier...