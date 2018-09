Loana actrice : le projet inattendu qui va "casser son image"

Selon nos informations, Loana tournera dans les prochains jours et suivra un entraînement intensif et spécial en vue de ce rôle qui permettra au public de la découvrir sous un jour nouveau et saisissant, "cassant son image", à mille lieues de la personnalité qu'on lui connaît. S'agira-t-il d'un téléfilm, d'une série ou d'un film ? Pour l'heure, le mystère est bien gardé, mais de premières images ne devraient pas tarder à être proposées...