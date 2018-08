Loana humiliée dans La Villa 4 : "J'ai été jusqu'à prendre des calmants"

En mars dernier, Loana s'envolait pour une nouvelle aventure. La belle blonde de 40 ans révélée dans la première saison de Loft Story en 2001 s'est rendue en République Dominicaine afin de rejoindre le tournage de La Villa des coeurs brisés 4 (TFX). Et son expérience n'a pas été rose.

Lors d'une interview pour Sam Zirah réalisée en juillet dernier, l'ancienne candidate de The Island Jennyfer qui faisait partie de l'aventure a révélé que Cloé Cooper (vue dans Les Marseillais Australia) a été agressive envers Loana lors du tournage et que cette dernière a dû prendre des médicaments pour calmer ses crises d'angoisse. Si l'ancien flirt de Jean-Edouard n'avait pas réagi à la suite de la publication de l'entretien, elle s'est sortie de son silence jeudi 9 août 2018.

Loana a en effet accordé une interview à nos confrères de Télé Loisirs et a admis que certains candidats n'ont pas été tendres avec elle : "Il est vrai qu'on ne peut pas s'entendre avec tout le monde, mais certaines personnes m'ont manqué de respect verbalement et m'ont fait me demander si je ne devais pas quitter l'aventure... J'ai beaucoup de mal avec la méchanceté gratuite et je suis allée là-bas justement pour être plus forte par rapport à ça. Mon aventure était trop belle et les rencontres que je faisais étaient trop magnifiques pour que je quitte ce programme juste pour quelques remarques et attitudes qui m'ont fait vraiment beaucoup de mal... Jusqu'à prendre des calmants, oui, parfois... Ça a été dur et super à faire en même temps."

Elle garde en effet en mémoire les coachings avec la Love coach Lucie Mariotti et certaines rencontres.