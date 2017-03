Loana et Phil, les coulisses de leur rencontre : "Je suis bien dans ses bras"

Il y a quelques jours, c'est avec joie que nous découvrions l'identité du nouvel amoureux de Loana. La jeune femme qui n'a jamais vraiment eu de chance en amour est heureuse, ainsi qu'elle vient de le confier à nos confrères du Parisien. La star de Loft Story qui fait son grand retour dans Les Anges 9 a déjà confié que Phil Storm était un homme merveilleux, voilà qu'elle dévoile aux journalistes du quotidien les coulisses de leur rencontre.

"Il travaille dans l'événementiel et il est mannequin mais ce n'est pas pour ça que je me suis mise avec lui. J'étais la marraine de Soupe en scène, un concert à but caritatif. On s'est croisés une fois, deux fois, trois fois et après, on était inséparable. Tout ce dont nous avons envie, c'est d'être heureux", lâche-t-elle.

Et entre eux, cela semble très bien parti : "Il me soutient. Je ne suis plus toute seule dans la vie. Tout va bien dans mon coeur, tout va bien dans mes projets. On ne peut pas dire que c'est du sérieux parce que ça date du début du mois de mars, mais on est heureux lorsque l'on est ensemble. Moi je me sens bien quand je suis auprès de lui. Il me fait rire, il me fait sourire et je suis bien dans ses bras. Pour le moment, c'est tout ce qui compte", poursuit-elle.

Si Loana prend ses précautions lorsqu'elle évoque cet amour naissant, c'est parce que la vie n'a pas été tendre avec elle. Consciente de cela, elle conclut : "J'avance petit à petit car je n'ai pas envie que tout m'explose à la figure. Je sais que je suis quelqu'un de fragile, donc j'essaie de me préserver de moi-même." Une bonne résolution !