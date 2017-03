Loana en couple : "J'ai rencontré un homme merveilleux"

Événement lundi 13 mars 2017 dans le Mad Mag de NRJ12. Cyril Hanouna était exceptionnellement aux commandes de l'émission et l'animatrice Ayem Nour était chroniqueuse.

À cette occasion, le présentateur de Touche pas à mon poste (C8) a reçu le chanteur Maître Gims, l'ex-star des Anges Amélie Neten et la gagnante de Loft Story Loana. Cette dernière a d'ailleurs fait une confidence qui en a surpris plus d'un !

Alors que ces derniers temps, elle expliquait lors de ses différentes interviews être toujours célibataire et à la recherche du prince charmant, l'ancienne conquête de Jean-Édouard a révélé... ne plus être un coeur à prendre : "Je suis heureuse parce que j'ai rencontré un homme merveilleux. C'est mon petit rayon de soleil. Je l'ai rencontré lors d'un événement à but caritatif, à Lyon. Il me fait rire et il est aussi beau intérieurement qu'extérieurement. Donc je voulais faire un petit bisou à mon petit rayon de soleil." Elle a toutefois préféré taire le nom de l'heureux élu qui fait actuellement battre son coeur.

Espérons pour Loana qu'elle aura enfin le droit à son happy end côté coeur. Pour rappel, elle a connu de nombreux échecs amoureux auparavant. Des déceptions sur lesquelles elle s'était exprimée au cours d'un entretien avec le magazine Public. "Il me rabaissait, m'insultait... Un jour, il m'a donné une gifle dont j'ai gardé la trace deux jours. J'étais devenue une serpillière, mais j'avais l'espoir que ça change. Ma mère a eu peur que je fasse encore une tentative de suicide", confiait-elle à propos de son dernier amoureux Fred Cauvin. Et d'ajouter : "[Le père de sa fille Mindy] m'a laissée tomber, un autre m'a fait passer à travers une fenêtre, le suivant m'a séquestrée et dépouillée de 100 000 euros."