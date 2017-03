Loana in love : L'identité de son boyfriend dévoilée !

"Je suis heureuse parce que j'ai rencontré un homme merveilleux. C'est mon petit rayon de soleil. Je l'ai rencontré lors d'un événement à but caritatif, à Lyon. Il me fait rire et il est aussi beau intérieurement qu'extérieurement. Donc je voulais faire un petit bisou à mon petit rayon de soleil", a révélé Loana dans le Mad Mag (NRJ1) le 13 mars dernier.

La star de Loft Story n'en a pas dit davantage sur l'identité de son nouveau chéri. Mais c'était sans compter sur le magazine Ici Paris. Le nom du nouvel amoureux de Loana, Phil Storm, a en effet été révélé par nos confrères qui précisent également que c'est à Lyon, lors de Soupe en scène, un gala caritatif organisé en faveur de l'association Notre-Dame des sans-abri, qu'ils se sont rencontrés.

Comme on peut le voir grâce aux réseaux sociaux, l'homme est un beau brun qui se définit sur Facebook comme mannequin, producteur et animateur.

Sur Instagram, on peut même trouver des photos du duo prenant la pose ensemble.