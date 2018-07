Loana mannequin : "Très classe et sexy" pour un nouveau projet inattendu !

Le 1er juillet 2018, Loana a annoncé son tout nouveau projet professionnel. C'est sur les réseaux sociaux que la gagnante du premier "Loft Story" (2001) a annoncé la bonne nouvelle. Pour l'occasion, la star de la télé-réalité de 40 ans s'est montrée plus "classe et plus sexy" que jamais.

Sous le charme de Loana, les internautes n'ont pas manqué de lui adresser de jolis messages. "Beauté fatale, tu es resplendissante ! Trop contente de te voir ainsi", pouvait-on lire dans les commentaires.

