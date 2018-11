Loana opérée pour maigrir : "J'étais en obésité morbide, c'était une urgence"

En mars 2017, Loana révélait avoir été opérée en secret. L'ancienne candidate de télé-réalité de Loft Story en 2001 avait subi une sleeve gastrectomie – opération visant à réduire la taille de l'estomac – dans le but de perdre du poids. Vendredi 16 novembre 2018, un an et demi après l'intervention, Loana revient sur le sujet sur le plateau de TPMP People (C8).

Tout d'abord, celle qui a récemment participé à La Villa des coeurs brisés 4 (TFX) précise avoir subi cette opération car elle en avait médicalement besoin. "J'étais en obésité morbide, lance-t-elle. Je faisais plus de 120 kilos donc ce n'était pas un caprice de 'je veux perdre 10 ou 5 kilos...'" À l'époque, les spécialistes avaient estimé qu'il y avait "une vraie mesure d'urgence".

Depuis sa sleeve gastrectomie, le quotidien de Loana a changé. "Ce n'est pas une opération à prendre à la légère. Il y a des compléments alimentaires à prendre, un régime alimentaire à suivre", confie-t-elle. Mais les efforts paient : la jeune femme a perdu plus de 20 kilos en quelques semaines. Aujourd'hui, elle ne veut pas "redevenir celle [qu'elle] était" mais plutôt se plaire devant son miroir et "retrouver une image" qui lui convient.

Rappelons que Loana n'est pas la seule personnalité à avoir eu recours à une sleeve gastrectomie. Avant elle, Laurent Ournac avait également été opéré. Le comédien, qui incarne Tom Delormes dans Camping Paradis (TF1), était alors passé de 143 kilos à 86 kilos en peu de temps.