Loana : Opérée en secret pour perdre du poids !

"Je me sens mieux, plus femme... (...) Là, je pèse 92 kilos et j'espère m'alléger encore de 20 kilos pour mes 40 ans", a récemment déclaré Loana au magazine Public. Une belle transformation qui risque d'être encore plus impressionnante dans les mois à venir. Pourquoi ? Parce que la star se serait fait opérer !

Selon nos confrères de STAR24, la gagnante de Loft Story s'est rendue dans une clinique en Tunisie afin de subir une "sleeve gastrectomie" - opération consistant à retirer une partie de l'estomac.

Grâce à cette technique qui a transformé Laurent Ournac, Loana va peut-être réussir à atteindre son but : perdre 20 kilos avant le 30 août prochain, date de son anniversaire.

Comme l'indiquent également nos confrères, la star de télé-réalité aurait médiatisé cette intervention. A l'instar de Ludivine Birker, elle aurait accepté de filmer les coulisses de l'opération pour Zéro Complexe, programme qui suivra les opérations de chirurgie esthétique de célébrités de télé-réalité qui sera diffusé dès le 9 mai sur STAR24.