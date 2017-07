Loana, sa fille Mindy abandonnée à la DDASS : "J'étais vue comme une criminelle"

En 2001, Loana participait à la première télé-réalité en France, Loft Story. Durant ces semaines d'enfermement, les candidats sont coupés du monde extérieur. Ainsi, alors que tous ses faits et gestes étaient épiés par des milliers de téléspectateurs, la jeune femme ne se doutait pas une seconde que son passé faisait surface dans la presse. Maman d'une petite fille prénommée Mindy, Loana l'a confiée à la DDASS. Un secret révélé suite à sa médiatisation...

16 ans plus tard, la chérie de Phil Storm a révélé les dessous de cet épisode dans les colonnes de France Dimanche. "Un jour, la prod' m'a convoquée dans le confessionnal avec un psy pour m'annoncer que des membres de ma famille avaient balancé l'info", a-t-elle confié. Alors qu'elle avait la possibilité de quitter le jeu, Loana a préféré rester par "peur d'affronter le monde extérieur". Mais si elle avait su qu'elle faisait "la une de tous les journaux" et que sa mère "avait dû arrêter son travail pour échapper aux médias", elle serait partie.

Mes tantes ont informé la presse pour l'argent

Ce sont ses tantes qui ont balancé l'existence de ce bébé caché à la presse. "Elles m'ont toujours détestée, a précisé la grande gagnante de Loft Story. Quand je dansais en boîte de nuit, elles venaient pour m'insulter et me cracher dessus. Mais je ne pensais pas qu'elles iraient jusque-là. Jalouses, elles l'ont fait pour l'argent et pour que je me fasse virer du jeu."

Après sa participation au jeu d'enfermement, Loana pensait pouvoir enfin retrouver sa fille Mindy. Mais la juge, qui "ne [l'appréciait] pas", a estimé que la soudaine notoriété de la jeune maman pourrait nuire à l'équilibre de l'enfant. "Et comme son père s'est manifesté à ce moment-là, qu'il avait une vie plus stable, on la lui a confiée", a raconté l'ex-candidate de télé-réalité. "J'étais considérée comme une criminelle !", a-t-elle ajouté, expliquant les "démarches insensées" à suivre pour espérer revoir sa fille.

Aujourd'hui, Loana n'a plus de nouvelles de cette dernière, qui a fêté ses 18 ans l'an passé. Pour rappel, dans le magazine Closer, Mindy avait adressé un tendre message à sa mère. "Qu'elle ne dise pas qu'elle me pardonne et qu'elle m'attend, puis après silence radio parce que c'est trop dur pour moi. J'aurais préféré qu'il n'y ait rien", a de son côté lancé Loana auprès de Voici, attristée par la situation.

Les confidences de Loana sont à retrouver dans le magazine France Dimanche, en kiosques le 28 juillet 2017.