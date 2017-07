Loana amincie et amoureuse : Elle débarque chez Phil pour un "moment d'intimité"

Ce week-end, Loana festoyait à Nice avec un beau brun. Une rencontre dévoilée sur Instagram qui avait beaucoup fait jaser. Certains internautes imaginant déjà que l'inconnu en question était le nouveau boyfriend de la star. Mais que nenni ! Entre la gagnante de Loft Story et son chéri Phil Storm, l'amour est toujours au rendez-vous. La preuve, ils viennent de s'afficher ensemble lors de belles retrouvailles.

C'est sur le compte Instagram et Facebook du mannequin que l'événement a été dévoilé. Ils ont pris la pose ensemble, tête contre tête et la main de Phil posée sur l'épaule de la blonde. "Moment d'intimité à la maison avec ma Loana. Que du bonheur !!!!", a écrit Phil Storm sur Instagram, lequel a précisé sur Facebook être "merveilleusement bien" avec sa compagne. Sur cet instantané, Loana, habillée en noir, apparaît plus mince que jamais. Une nouvelle silhouette qu'elle doit à son opération de l'estomac.