Loana, de plus en plus mince : Elle s'éclate à Nice avec un beau brun

"J'ai perdu 30 kilos. Je suis contente... Et fière du chemin parcouru. (...) J'avais beau ralentir les grignotages, les sucreries, faire attention, rien n'y faisait, je ne perdais pas un gramme, c'était décourageant. Même si ça s'arrêtait là, ça m'irait parce que j'ai l'impression de revivre.", a récemment déclaré Loana à nos confrères de Gala. Celle qui a pesé 120 kilos par le passé est une femme de plus en plus bien dans son corps, et cela se voit.

Il y a quelques heures, celle qui a gagné Loft Story en 2001 a publié une photo qui en dit long sur sa transformation. La femme qui fêtera ses 40 ans le 30 août prochain a en effet dévoilé une image prise samedi 22 juillet, sur laquelle son visage est particulièrement affiné. Heureuse dans le Sud de la France, elle a pris la pose avec un ami lors d'une "White Party" organisée à Nice.