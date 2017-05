Loana et Phil Storm, très amoureux à Paris : "Mon petit rayon de soleil..."

Loana continue de filer le parfait amour avec Phil Storm !

Ce week-end du 13 et 14 mai 2017, l'icône de télé-réalité de 39 ans a en effet profité des charmes de Paris en compagnie de celui qui partage sa vie depuis quelques mois... Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la maman de Mindy a le sourire grâce à lui.

Samedi 13 mai, Loana et Phil ont par exemple pris la pose depuis le balcon de leur hôtel parisien. Elle rayonnante dans sa robe noire, lui très classe dans son smoking agrémenté d'un noeud papillon, le couple avait visiblement prévu un programme romantique.

Quelques heures plus tard, après avoir testé quelques filtres Snapchat, Loana et Phil se sont effectivement rendus sur les Champs-Élysées, et plus précisément au Lido, pour une soirée spectacle mêlant plaisir des yeux et des papilles.

À l'issue de ce week-end très agréable, Loana a manifesté son bonheur sur son compte Instagram de plus en plus suivi. "Superbe week-end fini dans la capitale. Des moments magiques avec mon petit rayon de soleil", a-t-elle écrit.

Bien entendu, ses fans ont aussitôt réagi à cette petite déclaration d'amour. "Vous êtes vraiment trop beaux, tu as l'air heureuse et apaisée", "Vous êtes vraiment rayonnants", "Je suis contente que tu aies enfin trouvé quelqu'un qui prenne soin de toi, tu le mérites Loana", "Je vous souhaite plein de bonheur à tous les deux", pouvait-on lire.