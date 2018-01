Logan Paul : De retour sur Youtube après le scandale...

Sévèrement taclé aux quatre coins du monde pour sa vidéo totalement déplacée, dans laquelle il filmait le corps sans vie d'un homme s'étant suicidé dans une forêt au Japon, le Youtubeur américain Logan Paul avait été contraint de supprimer la vidéo et s'excuser. Visé financièrement par Youtube, il tente de se racheter.

Le jeune homme de 22 ans, millionnaire en argent et en abonnés (pas moins de 16 millions), a fait son retour sur Youtube avec une vidéo intitulée Suicide : Be Here Tomorrow. Logan Paul cherche à mettre le sujet du suicide en lumière et à lever des fonds, notamment pour la National Suicide Prevention Lifeline. Il fait ainsi intervenir plusieurs participants, dont Kevin Hines, un survivant qui a failli mourir après avoir sauté du célèbre pont Golden Gate à San Francisco et est aujourd'hui un militant qui aide les personnes ayant des pensées suicidaires.

Signe que le retour sur Youtube de Logan Paul était attendu par ses fans, en quelques heures la vidéo a déjà été visionnée près de dix millions de fois... Sa vidéo d'excuse avait été vue, elle, 47 millions de fois.