Logan Paul gifle un homme, qui tombe KO, et se retire d'une compétition

C'est à croire que Logan Paul attire les scandales. Le vidéaste américain de 24 ans s'est une fois de plus attiré les foudres des internautes après avoir publié une vidéo sur Twitter, le 22 mai 2019. On peut le voir en train donner une grosse claque à un homme qui tombe au sol, inconscient, et ne s'en relève pas. Logan Paul s'entraînait en réalité pour une compétition de baffes organisée en Russie. Quelques heures plus tard, il annonçait ne plus pouvoir participer au concours, à cause d'un "incident inopiné".

"Dû à un accident imprévu et malheureux arrivé durant mon entraînement aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas participer à la compétition de claques. Après l'incident survenu aujourd'hui et ses conséquences, il était clair que je n'avais pas le désir de participer à un événement qui pourrait engendrer de graves blessures aux compétiteurs. J'ai le respect le plus sincère pour ce sport et les athlètes qui le pratiquent. Cependant, je pense que ma décision préservera la santé et le bien-être de tous ceux qui sont impliqués dans ce concours", a t-il fait savoir dans un communiqué publié sur Twitter.

Pour en revenir à la vidéo publiée par Logan, certains internautes ont également crié au fake. D'autres ont été étonnés par la mine amusée du youtubeur au moment où son adversaire tombe à terre. En section commentaires, plusieurs internautes ont fait savoir qu'il était commun que des personnes participant à ces combats de claques tombent dans les pommes après une baffe coriace. Très populaires en Russie, ces duels ont été popularisés par le champion local, Dumpling, qui a plusieurs KO à son effectif, comme l'apprenait Vice.

Le grand frère de Jake Paul (qui sort avec Tana Mongeau) avait connu un immense scandale en janvier 2018 après avoir filmé un cadavre dans une forêt japonaise, surnommée "suicide forest".