Lola Dubini en maillot de bain et au naturel : Ses fans approuvent !

Une publication largement saluée par ses abonnés. Nombreux sont ceux qui l'ont complimentée après l'avoir découverte. "Ne change RIEN ET ENCORE MOINS POUR LES AUTRES !!!! Tu es sublime !!!!", "Tu es magnifique", "Enfin une YouTubeuse qui s'assume naturellement et t'es tellement belle continue", "Tu es magnifique, ton corps est une pépite d'or, je t'aime fort", a-t-on notamment pu lire parmi les nombreux commentaires.

Ce n'est pas la première fois que la coanimatrice de Nouvelle Star, ça continue dévoile sa silhouette. Si pendant un temps elle était complexée par ses formes, la jeune femme a vite pris le parti de l'assumer comme elle l'a expliqué à travers une publication, le 29 juillet dernier. Elle avait également souligné que dévoiler son corps n'était en rien un acte de bravoure. "J'ai hésité 10 000 fois avant de publier cette photo. Mais ici c'est mon insta, ma vie, sans filtres, sans retouches, sans corps de blog. Souvent il me gêne, des fois je ne sais pas quoi en faire, mais c'est mon corps et ça fait 23 ans que je vis avec. Et j'en ai assez qu'on me trouve courageuse de me mettre en maillot de bain, parce que je l'aime bien mon corps, c'est un copain que j'ai depuis 23 ans ! Las Vegas c'est taré... merci d'être là et de me permettre de vivre tout ça ! Allez, 1, 2, 3... je saute : on s'aime bien. #MySummerBody #NoFilter #JBLFest", pouvait-on lire au côté du cliché sur lequel elle posait en bikini, lors de ses vacances à Las Vegas.