Lola Marois très violente envers Karine Le Marchand : "Je la hais, je la vomis"

Voilà un post Twitter bien mystérieux. Mardi 20 mars, Lola Marois a pris son clavier pour s'en prendre à Karine Le Marchand... mais sans révéler pourquoi.

"J'ai un énorme coup de gueule et j'ai pas l'habitude", a-t-elle tout d'abord fait savoir sur Twitter, tout en précisant qu'elle hésitait à dire ce qu'elle avait à dire. Mais Lola Marois n'étant pas du genre à se taire, elle à donc choisi de vider son sac.

Attention, c'est violent : "Je serai plus Lola si je disais pas ce que je pense. Je hais, j'exècre, je vomis Karine Le Marchand. Elle est hautaine, condescendante, snobe et n'éprouve aucune amitié pour les gens qu'elle interviewe... juste de la pitié, du dégoût et de la condescendance ! Fait ! Ouf !!!"