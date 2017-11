Lola Marois et Jean-Marie Bigard : Leurs jumeaux fêtent leurs 5 ans !

En novembre 2012, Lola Marois et son époux Jean-Marie Bigard accueillaient des jumeaux, dans un contexte difficile. En effet, les bébés, nés prématurément, ont dû rester plusieurs jours en couveuse sous surveillance médicale. Aujourd'hui, ils se portent à merveille et viennent de fêter leurs 5 ans.

Sur son compte Instagram, Lola Marois a partagé un montage de plusieurs photos de ses jumeaux Jules et Bella pour marquer le grand jour. "Joyeux anniversaire aux deux amours de ma vie #jules #bella #mesvies", a-t-elle commenté en légende. La comédienne de 35 ans, qui joue notamment dans Plus belle la vie, est une maman très attentive même si elle reconnaît avoir des failles. Quant à son mari, déjà papa d'un grand Sasha (8 ans, qui vit avec sa maman Claudia au Brésil), il avait confié il y a trois ans que, selon lui, on était "bien meilleur père à 60 ans qu'à 20 ans" et aucun doute qu'il fait tout pour épauler au mieux sa femme dans le quotidien.