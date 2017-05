Il y a eu huit ans, Jean-Marie Bigard a accepté de faire un enfant à son ex-femme Claudia, alors qu'il partageait déjà la vie de sa seconde épouse Lola Marois. A l'époque, le célèbre humoriste et comédien de 62 ans expliquait son geste à l'égard de son ex, à qui il est resté marié dix-huit ans, et avec qui il conserve d'excellents rapports, au magazine Gala.

Le petit garçon, prénommé Sacha, venu au monde par insémination artificielle, a sauvé sa maman, qui n'avait pas réussi à tomber enceinte malgré onze tentatives de fécondation in vitro, et libéré son papa qui avait divorcé dans la foulée pour clarifier la situation.

Aujourd'hui, Jean-Marie Bigard est papa de deux beaux enfants qu'il partage avec sa belle Lola Marois : les jumeaux Bella et Jules (4 ans), dont la jolie blonde de 34 ans a récemment publié une rare photo sur sa page Instagram. Ce qui n'empêche pas l'humoriste d'entretenir les liens avec son aîné, parti vivre dans le pays d'origine de sa mère brésilienne.

"Je fais mon mea culpa. Comme il vit avec sa maman au Brésil, je le vois essen­tiel­le­ment par Skype, mais j'ai l'intention de le rejoindre dix jours. C'est un petit bonhomme de huit ans, telle­ment beau et intel­li­gent ! J'ai très envie de le prendre dans mes bras. Ma valise est pleine de cadeaux pour lui", a-t-il confié lors d'une récente interview pour le magazine Voici, en kiosques le 5 mai. Là où le bât blesse, le jeune garçon "ne parle pas français".

"Il le comprend, mais je crois qu'il n'a pas envie d'ap­prendre une langue pour parler avec une seule personne : son père. (rires) Donc, j'ap­prends le portu­gais pour pouvoir commu­niquer avec lui", a-t-il ajouté. Marqué par la mort de ses propres parents, l'humoriste n'a pas l'intention de faire revivre ce traumatisme à son fils et entend donc être un papa le plus présent possible.