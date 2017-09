Look de la semaine : Bella Hadid et Sienna Miller, stylées pour la rentrée !

Jeudi 24 août, Emily Ratajkowski s'est rendue dans un salon de coiffure à West Hollywood. L'actrice et mannequin avait opté pour un look californien, stylé et confortable, notamment composé d'un T-shirt signé par Cindy Crawford. Sa collection de vêtements pour RE/DONE fera un carton à sa sortie !

Sienna Miller conclut ce Look de la semaine spécial rentrée ! Mardi soir, l'actrice de 35 ans a dîné dans un restaurant londonien avec des amis. Une chemise et un pantalon à carreaux, des chaussures camel et un sac Mansur Gavriel composaient son look du soir.

