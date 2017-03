Lorie de retour à la chanson? À 34 ans, radieuse, elle chante "La vie est belle"

C'est un retour que l'on n'attendait pas. Cinq ans après la sortie de son dernier album, le festival et latino Danse, Lorie va revenir dans les bacs. L'ex-chanteuse chérie des adolescents à l'époque de Près de toi et de ses deux fameux tubes Je serai (ta meilleure amie) et Toute seule, s'apprête à revenir avec un nouvel opus studio.

Lors du premier Dîner de gala des Stéthos d'or qui s'est déroulé lundi 13 mars à Paris, Lorie Pester a chanté sur la scène du George-V, interprétant un titre inédit intitulé La vie est belle. Nous pouvons vous révéler que ce morceau est le premier single extrait de son futur album dont le nom est encore gardé secret par la chanteuse et qui devrait sortir d'ici à la fin de l'année.

Du haut de ses 34 ans, la belle nous promet d'évoluer dans un registre complètement différent de ce à quoi elle nous avait jusque-là habitués. Remise de ses deux demi-succès dans les charts (Regarde-moi en 2011 et Danse en 2012), Lorie a pris le temps nécessaire pour se retrouver et tourner la page. Celle qui avait créé avec son père, Dominique Pester, la société LMD2 Production – sur lequel elle a sorti Danse par ailleurs – avec notamment participé à Danse avec les stars fin 2012, avant de prendre une pause après l'annulation de sa tournée.

Après quelques expériences au cinéma (Les Portes du soleil avec Smaïn et le blockbuster chinois Dragon Blade avec Jackie Chan, Adrien Brody et John Cusack), Lorie revient donc à son premier amour. Avec des textes plus matures et ses arrangements, acoustiques et très mélodieux, voilà qui promet un ensemble alléchant. Avec cette direction artistique plus mature, la jeune femme opère un virage qui laisse derrière elle la chanteuse pour ados.