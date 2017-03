Karine Le Marchand, Maud Fontenoy: Fascinées par le grand Bébel aux Stéthos d'or

Les stars n'hésitent pas à se réunir en nombre lorsqu'il s'agit d'une bonne cause. Lundi 13 mars, le George-V accueillait une floppée de VIP dans le cadre du premier dîner de gala des Stéthos d'or. Une soirée en soutien à la Fondation pour la recherche en physiologie dont la vedette était sans aucun doute possible Jean-Paul Belmondo. Accompagné de son fidèle ami Charles Gérard, le grand Bébel a répondu à l'invitation du docteur Frédéric Saldmann (directeur scientifique de la fondation), croisant sur son chemin de nombreux amis dont Claude Lelouch – qui a trouvé un petit peu de temps entre l'avant-première de son film Chacun sa vie et une after party – et des personnalités en pagaille.

Parmi eux, Karine Le Marchand (que l'on a vue adorablement complice avec Stéphane Plaza) ou encore l'ex-navigatrice Maud Fontenoy étaient de la partie. Tout comme Lorie Pester qui a par ailleurs interprété un titre inédit, La vie est belle, qui devrait être en bonne place sur son prochain album, préfigurant un retour plus épuré et prometteur de l'ex-idole des adolescents désormais âgée de 35 ans. La chanteuse a ainsi joué devant un public attentif, dont Franck Dubosc et sa femme, sous les yeux également de François-Xavier Demaison, complice avec Éric Antoine.

D'éminentes figures du grand comme du petit écran étaient également présentes à cette soirée caritative, de Richard Berry à Guy Bedos en passant par Michel Drucker, Patrick Poivre d'Arvor ou bien Pierre Arditi, venu avec sa femme Évelyne Bouix. Roland Magdane, Thomas Dutronc, Arielle Dombasle, Claudia Tagbo, Thomas Langmann, Jean-Luc Azoulay, Dominique Desseigne et sa compagne Alexandra Cardinale, William Leymergie, Francis Huster, Edith Rébillon ou encore la jolie Alice Pol, très en vue dans une robe blanche, étaient de la partie. On a également pu voir Thierry Frémont et sa femme Gina, enceinte de leur enfant, Muriel Hermine, les producteurs Gilbert et Nicole Coullier, Michel Boujenah, Patrick de Carolis, Luc Ferry, Daniela Lumbroso ou bien Harry Roselmack.