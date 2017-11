Lorie Pester, bientôt un bébé ? "J'ai très envie d'être maman même si..."

Ce vendredi 17 novembre 2017, Lorie Pester fait son retour avec un nouvel album baptisé Les choses de la vie... Dans les colonnes de Télé Star, la chanteuse de 35 ans revient sur l'élaboration de ce disque et en profite pour faire quelques confidences sur ses envies de maternité.

Questionnée sur son titre En attendant ! qui évoque justement le sujet, Lorie Pester avoue avoir "très envie d'être maman même si, pour l'instant, la vie fait qu'[elle] ne l'est pas encore". "Je fais confiance à la vie et je suis patiente", poursuit-elle. Et, en attendant, l'interprète de Ma meilleure amie "[s']amuse avec les enfants des copines".

En juillet dernier, la jeune femme se confiait déjà à propos de son désir de devenir mère auprès de nos confrères de DHbe.net. "J'ai plein de grands rêves et, parmi eux, il y a celui de fonder une famille. Je pense que la vie est bien faite et que ça arrivera au moment venu", avait-elle alors déclaré.

Outre son rêve de fonder une famille, Lorie Pester a bien d'autres projets. Dans les colonnes de 20 Minutes, elle a récemment avoué qu'elle "adorerait tourner avec Albert Dupontel", qui a "un univers bien à lui". "J'ai beaucoup aimé Au revoir là-haut [son adaptation du roman de Pierre Lemaitre]. J'étais à la fois captivée par l'histoire et concentrée sur l'aspect technique, a-t-elle poursuivi. Je regardais ses plans en me demandant, par exemple, s'ils avaient été tournés avec une Steadycam ou un drone. Certains plans sont superbes !"

