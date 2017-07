Lorie Pester malade : Elle poursuit son combat pour avoir un bébé...

Lundi 17 juillet 2017, Lorie Pester était à l'affiche de Demain nous appartient, la fiction de l'été sur TF1. A cette occasion, celle qui donne la réplique à Ingrid Chauvin a accordé un entretien à nos confrères belges de DHnet.be. La chanteuse de 35 ans s'est notamment exprimée sur ses difficultés à devenir maman à cause de la maladie.

Atteinte d'endométriose, la jeune femme a dû subir une intervention chirurgicale en avril dernier. Trois mois plus tard, Lorie Pester évoque son désir de grossesse. "J'ai plein de grands rêves et, parmi eux, il y a celui de fonder une famille. Je pense que la vie est bien faite et que ça arrivera au moment venu", a déclaré l'interprète de Sur un air latino.

Depuis plus d'un an et demi, l'actrice est en couple avec le comédien franco-américain Roby Schinasi, rencontré sur le tournage du téléfilm de France 3 Meurtres à Grasse. Et, comme l'a précisé Lorie Pester, ensemble, ils souhaitent prochainement devenir parents.

Face à la maladie, la jolie blonde peut compter sur le soutien de son amie Laëtitia Milot, qui souffre elle aussi d'endométriose. En mars dernier, Lorie Pester avait adressé quelques mots tendres à la comédienne : "Ensemble sortons cette maladie de l'ombre." De son côté, en mars dernier, Laëtitia Milot a révélé avoir subi une opération qui lui permettrait de tomber enceinte dans les six mois à venir.

Pour information, l'endométriose est une maladie gynécologique qui entraîne souvent de fortes douleurs et des problèmes d'infertilité. En plus de Lorie Pester et Laëtitia Milot, Enora Malagré – ex-chroniqueuse de Cyril Hanouna dans TPMP – a révélé souffrir elle aussi d'endométriose.