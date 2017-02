Enora Malagré atteinte d'endométriose : Elle remercie ses fans pour leur soutien

Enora Malagré ne s'attendait probablement pas à une telle vague de soutien.

Le 17 février dernier, Cyril Hanouna proposait un nouveau prime de Touche Pas à Mon Poste en direct baptisé TPMP - XXL : Toute la vérité. L'occasion pour l'animatrice du Van (CSTAR) de confier, qu'à l'instar de l'actrice Laetitia Milot, elle souffre d'endométriose, une maladie gynécologique qui entraîne essentiellement des problèmes de douleur et d'infertilité : "C'est compliqué d'avoir des enfants pour moi."

Une émouvante déclaration qui a bouleversé de nombreux fans de la jolie blonde. Nombreux sont les internautes à lui avoir ainsi envoyé des messages de soutien sur les réseaux sociaux. Une attention qui a beaucoup touché Enora Malagré.

Pour preuve, elle s'est saisie de son compte Instagram lundi 27 février, probablement sur la route du gala Les Rois du monde, afin de les remercier : "Salut les amis ! Je voulais vous faire juste une petite vidéo pour vous remercier de tous les messages hyper gentils que j'ai reçus juste avant les vacances, concernant la petite révélation que j'ai faite sur l'endométriose. Apparemment, cela concerne énormément de femmes parce que j'ai eu vraiment des milliers de messages. Donc voilà les filles, on est solidaires ! Et puis merci pour votre soutien, merci pour vos conseils, merci pour tout... Je vous aime à la folie. Merci d'être là dans les bons et surtout les mauvais moments."

Ses fans apprécieront à leur tour le beau message d'Enora Malagré.