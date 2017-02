Capucine Anav sexy et transparente face à Enora Malagré et Rayane Bensetti

Lundi 27 février avait lieu le 5e gala de l'association Les rois du monde, créée en 2006 au profit des enfants défavorisés, orphelins et hospitalisés. Une soirée de charité organisée par Sarah Zeitoun et présentée par l'animatrice de Punchline (C8) Laurence Ferrari. A cette occasion, de nombreux people ont fait le déplacement à la salle Wagram à Paris.

Avant de, peut-être, participer aux enchères, tous ont fait crépiter les flashs des photographes, à commencer par Capucine Anav. La belle chroniqueuse de Touche pas à mon poste et Il en pense quoi Camille ? a opté pour une tenue sexy pour l'occasion : un mini-short noir et un haut transparent. Elle était accompagnée de ses collègues Enora Malagré, rayonnante dans une petite robe jaune, et Jean-Michel Maire. L'ancienne animatrice de Touche pas à mon sport Estelle Denis a également rayonné aux côtés de Laurie Cholewa et Karima Charni en compagnie de sa soeur Hédia.

Les photographes ont également pu immortaliser Clio Pajczer, Sandra Zeitoun de Matteis avec son compagnon Tomer Sisley, l'ex-candidate de Danse avec les stars Tonya Kinzinger (à l'affiche de la comédie musicale événement Hit Parade), Vanessa Guide, Sophie Coste, Charlotte Valandrey, Sandrine Quétier.

Du côté des hommes, on a pu compter sur la star des 3 Mousquetaires Brahim Zaibat, l'acteur Rayane Bensetti, l'ancien candidat de The Voice Gwendall Marimoutou (que l'on peut retrouver actuellement dans la comédie musicale Saturday Night Fever), l'animateur de 7 à 8 Harry Roselmack et l'ex-chroniqueur du Grand Journal Sébastien Thoen.

Richard Orlinski, sculpteur français contemporain le plus vendu au monde était aussi présent, accompagné du mannequin Russe Victoria Odintcova (qui s'est laissé pendre au-dessus de 300 mètres du vide, à Dubai, pour une photo Instagram)