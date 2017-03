Lorie Pester : Son combat caché pour avoir un bébé...

Elle n'avait que 19 ans lorsque le public l'a découverte avec son premier single. Le temps a passé, Lorie Pester fêtera le 2 mai prochain son 35e anniversaire. Parce qu'elle sait que son horloge biologique tourne, la célèbre chanteuse et actrice pense de plus en plus souvent à la maternité. En couple depuis un an avec le charmant comédien franco-américain Roby Schinasi qu'elle a rencontré sur le tournage du téléfilm Meurtre à Grasse (diffusé le 14 avril prochain sur France 3), la belle partage avec lui des envies de bébé.

Affaiblie ces dernières semaines, la jeune artiste d'ordinaire si pétillante doit cette fragilité à un traitement entamé en décembre dernier, comme le révèle le magazine Closer cette semaine. On se souvient en effet que la chanteuse engagée avait été victime d'un malaise en janvier dernier, alors qu'elle devait monter sur scène à Toulouse avec la troupe des Enfoirés, dont elle est un membre fidèle. Face à leur inquiétude, elle avait très rapidement rassuré ses fans. "Hello Ma Lorie Family. Je suis désolée pour tous ceux qui sont venus au show hier soir. Dû à un gros coup de fatigue, je n'ai pu faire que quelques tableaux au début du spectacle. Je me suis bien reposée, et je vais un peu mieux, mais ce soir encore je ne pourrai pas faire tous les tableaux prévus. Merci pour tous vos messages, ils me donnent de l'énergie", avait-elle publié sur sa page Facebook.

Quelques jours plus tard, la jeune femme leur faisait part d'un nouveau coup de moins bien... "Bon, déjà que ce n'était pas la grande forme, mais avec en plus une grippe et une rhino-pharyngite et une laryngite, c'est sans culpabilité que je vais tout déconnecter", avait-elle tweeté, évoquant un "besoin de repos".