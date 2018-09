Lorie raconte son endométriose : "J'ai dû congeler mes ovocytes en Espagne"

Finalement, Lorie explique pourquoi elle a décidé d'en parler ouvertement : "Mon rêve, c'était d'avoir un bébé à 27 ans. Mes parents m'ont eue à 27 ans, je trouvais que c'était un âge idéal... Et la vie a fait que je n'avais pas trouvé la bonne personne, confie-t-elle. La vie a fait que j'ai eu une très belle carrière et parfois j'ai fait certains choix. Et la vie passe tellement vite, et aujourd'hui, j'ai pas envie de ne pas être maman. C'est pour ça que j'ai envie d'en parler. Essayer de dire aux jeunes femmes : attention. Pour être maman, on n'a pas toute la vie devant soi."

L'autobiographie de Lorie Pester, Les Choses de ma vie (éditions Ipanema) sortira le 4 octobre prochain.