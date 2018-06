Lorie Pester bientôt maman ? Elle en rêve mais un "problème" l'en empêche...

Lorie Pester ne s'en cache pas : elle souhaite fonder une famille et devenir mère. Seulement, tout n'est pas si facile pour la chanteuse et comédienne de 36 ans. Lors d'un entretien accordé à nos confrères de "Télé Star", la jeune femme est revenue sur son envie de bébé et a révélé le "problème" qui l'en empêche.

