Lou Doillon dévoile une rare photo de son fils Marlowe pour ses 17 ans

Lou Doillon - Dîner de gala de l'association AEM (Un Avenir pour les Enfants du Monde) au bénéfice des enfants du Rwanda organisée par B.Djian au Pavillon Ledoyen à Paris, France, le 11 décembre 2018. Chaque année avant les fêtes, B.Djian mobilise la mode le temps d’un dîner caritatif au profit des enfants du Rwanda. La directrice de la rédaction de Numéro Magazine associe à la cause de l’association AEM, les grandes maisons de couture française. © Olivier Borde/Bestimage (No Web No Blog pour la Belgique et la Suisse) Celebs attending the Annual Charity Dinner hosted by the AEM Association Children of the World for Rwanda at Pavillon Ledoyen in Paris, France on December 11, 2018.11/12/2018 - Paris