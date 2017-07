Louis Sarkozy : Moment romantique et musical avec sa chérie Natali Husic

Louis Sarkozy est un homme on ne peut plus comblé en amour. Depuis plusieurs semaines, le fils de l'ex-président français Nicolas Sarkozy et de son ancienne épouse Cécilia Attias partage en effet le quotidien d'une très charmante jeune femme originaire de Croatie, Natali Husic.

Âgé de 25 ans, cet ancien mannequin a une tête bien faite. Diplômée de la New York Film Academy, elle conjugue les talents puisqu'elle est comédienne, mais surtout musicienne et chanteuse. Depuis plusieurs mois, elle travaille ainsi activement sur l'enregistrement de son premier album.

Depuis le début de l'été, les tourtereaux passent le plus clair de leur temps à Denver, dans le Colorado, comme en attestent les nombreuses photos et vidéos qu'ils publient régulièrement sur leurs comptes Instagram respectifs. Lorsqu'elle n'est pas en train de gâter son chéri en lui préparant de bons petits plats ou en lui faisant découvrir de somptueux restaurants, Natali Husic dévoile également des extraits de son travail. Souvent, on peut ainsi la voir en train de reprendre au piano des morceaux de musique classique, elle qui est fan de Chopin.