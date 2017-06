Louis Sarkozy in love : Sa nouvelle chérie approuvée par sa mère, Cécilia Attias

Voilà maintenant deux mois que Louis Sarkozy a retrouvé l'amour dans les bras d'une jolie brune. L'heureuse élue s'appelle Natali Husic et, le moins que l'on puisse dire, c'est que la jeune femme a plus d'un talent dans son sac.

Âgé de 25 ans, le mannequin franco-croate s'est fait remarquer l'an dernier après avoir posé pour les campagnes des marques Bonobo Jeans et Blue Lobster. Elle est aussi une comédienne en devenir puisqu'elle est diplômée de la New York Film Academy. Surtout, la pétillante brunette est une compositrice et musicienne accomplie qui prépare depuis quelques mois l'enregistrement de son premier album.

Début mai, le fils benjamin de l'ancien président de la République et sa chérie avaient été aperçus à Paris avant de s'envoler vers les États-Unis. Après s'être rendus à New York et dans le Connecticut, ils se sont offert un road trip complice qui a été documenté sur leurs comptes Instagram. Ces derniers jours, ils ont notamment visité plusieurs villes du Colorado, dont Denver et Northglenn. Sur une photo publiée le 17 juin, Natali Husic est vue de dos sur la terrasse d'un restaurant après avoir partagé un repas avec son boyfriend. "Un dîner parfait avec l'homme parfait, et la vue parfaite", a-t-elle écrit.