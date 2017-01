Louis Tomlinson (1D) en deuil : Il se sépare de sa chérie Danielle Campbell

Ce n'est pas avec Danielle Campbell que Louis Tomlinson aura les enfants dont il rêve ! L'ancien One Direction est de retour sur le marché du célibat si l'on en croit les informations des journalistes du Sun. Quelques jours après que les internautes ont noté que les deux jeunes gens n'étaient plus apparus ensemble depuis le mois dernier, les reporters du tabloïd ont mené leur petite enquête et ont découvert que le couple s'était bel et bien séparé, après un an de romance.

"Louis et Danielle ont choisi de rompre mais ils sont toujours très bons amis. Ils continuent de se parler et il n'y a aucun ressentiment entre eux", a confié une source proche du couple. Une rupture qui tombe d'autant plus mal que le chanteur de 25 ans vient de perdre sa mère Johannah, emportée le mois dernier par une forme rare de leucémie. "C'est très triste parce que Danielle a été là pour Louis tout au long de cette période affreuse", ajoute le même informateur.

Pour l'instant, ni le chanteur ni l'actrice de 21 ans n'ont souhaité commenter ou confirmer la nouvelle. Louis Tomlinson, qui assure la promotion de son premier single solo intitulé Just Hold on, a récemment donné sa première interview depuis le décès de sa maman. Il n'a pas évoqué sa relation avec l'actrice de la série The Originals, en revanche, il a précisé qu'il souhaitait pour l'instant se concentrer sur sa carrière, en plus de son fils Freddie.

Rappelons que le jeune homme est papa d'un petit garçon de 1 an, qu'il a eu avec l'ancienne styliste Briana Jungwirth avec qui il avait entretenu une très brève idylle courant 2015. De son côté, la jolie brunette aurait été photographiée repartant d'une soirée main dans la main avec l'acteur anglais Gregg Sulkin, qui est aussi l'ex-compagnon de Bella Thorne. Des rumeurs qui restent pour l'instant encore à prendre avec des pincettes.

