Louis Tomlinson (One Direction): Un an après Freddie, il rêve "d'autres enfants"

Un mois après la mort de sa mère Johannah, emportée par une forme rare de leucémie à 42 ans, Louis Tomlinson brise le silence. L'ancien One Direction s'est confié à coeur ouvert lors d'une interview pour la radio SiriusXM, au cours de laquelle il a évoqué le décès de sa maman qui a laissé derrière elle six enfants, ainsi que son petit-fils Freddie (1 an), que le chanteur a eu avec son ex Briana Jungwirth.

S'il n'a jamais été en couple avec la mère de son bébé, l'interprète de Just Hold on entretient des relations cordiales pour le bien-être du petit, à qui il doit d'avoir bien changé.

"Je ne dirai pas que cela a changé ma façon d'écrire puisque, de toute évidence, je n'écris pas de chanson au sujet de mon fils. Je veux dire, je l'aime bien sûr mais ça m'a surtout affecté d'un point de vue personnel. Je dois dire que ça m'a rendu un peu plus mature, même si je ne sais pas si c'est forcément vrai parce que je ne suis pas le mieux placé pour juger", a-t-il déclaré alors que Freddie s'apprête à fêter son premier anniversaire.

S'il n'écrit pas (encore) de chanson pour son fils, il n'oublie en revanche pas de lui en chanter. "J'ai chanté pour lui quelques fois. Certaines berceuses sont sympas", a-t-il confié. Reste à savoir si le bébé marchera dans les traces de son papa ? Toujours est-il qu'il semble d'ores et déjà très précoce puisque le mois dernier, à moins d'un an, il a fait ses premiers pas sous l'oeil ému de sa mère, qui en a la garde.

Selon les dernières rumeurs, l'ancienne styliste serait plutôt possessive à l'égard de son fils et ne supporterait pas que la nouvelle chérie de son ex – l'actrice Danielle Campbell – l'approche de trop près. Un comportement tellement excessif que Louis Tomlinson a dû recourir à la justice pour pouvoir voir son fils. Malgré les difficultés qu'il rencontre avec cette première paternité, il n'exclut pas de retenter l'aventure. "Carrément, dans le futur, j'aurai d'autres enfants mais pour l'instant... J'ai déjà Freddie et je dois rester concentré sur ma carrière", a-t-il conclu.