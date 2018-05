Louis Tomlinson : Après la mort de sa mère, il apprend le cancer de son père...

Comme le rapporte The Sun, les médecins ont diagnostiqué un cancer au foie à Troy Austin, le papa de Louis Tomlinson (26 ans), avant de l'opérer pour retirer la tumeur. Âgé de 59 ans, l'homme a divorcé il y a plusieurs années de la maman du chanteur, Johannah Deakin, morte en décembre 2016 d'une leucémie.

Troy Austin a accordé une interview au cours de laquelle il a dévoilé avoir subi au début du mois de mai 2018 une opération pour faire retirer une tumeur cancéreuse de 2,5 cm sur son foie. "J'ai pleuré des larmes de joie car je me sens si chanceux d'avoir obtenu une seconde chance. Un diagnostic précoce, ça fait vraiment la différence", a-t-il confié. Le père du chanteur britannique blâme son mauvais style de vie pour expliquer ses problèmes de santé : "Chaque jour, je fumais jusqu'à vingt-cinq cigarettes et buvais six à huit canettes de bière Tyskie. Et mon alimentation était atroce. C'était souvent du chinois ou de l'indien à emporter et beaucoup de chips", a-t-il confié.

Cependant, Troy Austin, qui a divorcé de la mère de Louis Tomlinson quand il n'avait que 5 ans (en 1997), dit avoir eu la chance de découvrir cette tumeur au cours d'un banal examen sanguin. L'homme n'est pas très proche de son fils, qui utilise d'ailleurs le nom de son beau-père, Mark Tomlinson... L'ex-membre des One Direction, dont on imagine qu'il a toutefois sans doute pris des nouvelles de son père biologique, a fait une apparition lundi 14 mai 2018 à la soirée The NHS Heroes Awards à Londres.

Thomas Montet