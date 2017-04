Louise Bourgoin : "Je consacre tout mon temps libre à mon fils"

Actuellement en pleine promotion de son dernier film, la comédie Sous le même toit de Dominique Farrugia, Louise Bourgoin s'est enfin exprimée sur sa nouvelle vie de maman. Un an après la naissance de son premier enfant, un petit Etienne, l'ex-Miss Météo du Grand Journal se confie sur la maternité dans le dernier numéro de Télé 7 Jours (en kiosques lundi 10 avril).

La comédienne révèle avoir commencé le tournage du film alors qu'elle venait tout juste d'accoucher. Elle poursuit : "Je suis une jeune maman et, pour le moment, je consacre tout mon temps libre à mon fils (...) Je n'avais pas idée que l'on pouvait connaître un amour aussi fort. Devenir maman m'a complètement décomplexée, et cela va m'aider à élargir ma palette de jeu."

Dans une autre interview accordée à Version Femina, Louise a remercié le réalisateur du film d'avoir facilité son retour au travail : "Je remercie Dominique, car il m'a permis de continuer à allaiter mon bébé. En fait, je n'avais pas anticipé ce plaisir de l'allaitement. Je ne savais pas que ça serait si fort. Je pensais arrêter au début du film, mais je n'y arrivais pas. Ça a été super, car ça n'a pas effrayé Dominique, il a été très gentil, très conciliant. Mon bébé était avec moi, c'était trop dur de m'en séparer. J'en ai parlé avec des copines et toutes m'ont dit à quel point c'était un déchirement de retourner travailler. Je trouve que le congé maternité en France est trop court."

En revanche la star de L'Amour dure trois ans est beaucoup plus discrète en ce qui concerne le père de son enfant et n'en a jamais parlé. Il s'agirait, d'après plusieurs médias, de Tanguy Destable, dit Tepr, musicien et producteur de musique.

Dans Sous le même toit, Delphine (Louise Bourgoin) et Yvan (Gilles Lellouche) divorcent. Alors que sa situation financière ne lui permet pas de retrouver un domicile, Yvan se rappelle qu'il détient 20% de la maison de son ex-femme. Il revient alors vivre chez Delphine, dans ses 20%. Les deux ex vont découvrir les joies de la colocation forcée...