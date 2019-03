Luc Chatel et sa nouvelle compagne Mahnaz Hatami découvrent Toutânkhamon

Jeudi 21 mars 2019, la Grande Halle de la Villette, dans le 19e arrondissement de la capitale, accueillait le vernissage de l'exposition Toutânkhamon – Le Trésor du Pharaon, présentée par le ministère égyptien des Antiquités égyptiennes. Plusieurs personnalités étaient conviées.

Lors de ce vernissage, on a ainsi pu voir le sculpteur parisien Nicolas Lefebvre, nouveau compagnon de Monica Bellucci, venu seul. Il y avait également l'ancien ministre de l'Éducation, qui a désormais rejoint le secteur privé, Luc Chatel, au bras de sa nouvelle compagne Mahnaz Hatami (gérante de la société Persis Group, qui fait du conseil pour les affaires et la gestion). Ce dernier, qui avait été endeuillé par le suicide de sa femme Astrid Herrenschmidt survenu en 2012, semble aujourd'hui apaisé et heureux.

On a aussi pu compter sur la présence de la jeune actrice et réalisatrice Magaajyia Silberfeld, des mannequins Karly Loyce, Jourdana Phillips, Amira Pinheiro, Ines Joseph et Céline Delaugère, de la jeune actrice (qui avait fait le buzz à la télé il y a quelques années grâce à un clash avec Nicolas Bedos) Mathilde Warnier ou encore d'Elisabeth Guigou, de Farida Khelfa, de l'égyptologue Zahi Hawass...

Cette exposition, qui a voyagé à travers le monde et doit définitivement s'installer au Grand Musée égyptien, actuellement en construction au Caire sur le plateau de Gizeh, propose aux visiteurs une expérience immersive. On retrouve plus de 150 pièces maîtresses, dont 50 voyagent pour la première fois hors d'Égypte. Pour son escale parisienne, la statue Le dieu Amon protégeant Toutânkhamon, issue des collections du Louvre, s'invite dans la scénographie. L'exposition Toutânkhamon – le Trésor du Pharaon célèbre le centenaire de la découverte du tombeau royal en réunissant des chefs-d'oeuvre d'exception.

Les visiteurs sont attendus du 23 mars au 15 septembre 2019.

Thomas Montet