Monica Bellucci main dans la main avec son nouveau compagnon chez Chanel

Le duo n'est pas passé inaperçu au premier rang du défilé Chanel. Ce 5 mars 2019, Monica Bellucci figurait parmi les célébrités venues assister à la présentation de la collection automne-hiver 2019-2020, le premier défilé de la maison française depuis la disparition de Karl Lagerfeld. Pour l'occasion, l'actrice de 54 ans était escortée par son nouveau compagnon, un certain Nicolas Lefebvre.

Main dans la main avec son petit ami, comme le montre une photo partagée par l'agence de presse Relax News, la star italienne a fait une arrivée remarquée au Grand Palais transformé en station de ski. Le couple a finalement pris place en front row aux côtés de Clémence Poesy, Naomi Campbell, Kristen Stewart et la chanteuse Janelle Monae. En novembre dernier, l'ex-femme de Vincent Cassel avait brièvement évoqué cette nouvelle histoire d'amour pour Paris Match : "Je suis toujours avec la même personne depuis quelque temps et tout va bien. L'homme dont je partage l'existence n'exerce pas le même métier que moi, mais il voyage beaucoup. Son rythme de vie lui permet de comprendre le mien."

Agé de 36 ans, Nicolas Lefebvre est un artiste parisien effectivement globe-trotter : "Mon travail consiste en la collection de vieux objets, pour faire communiquer les matériaux, cultures et temps et célébrer nos racines communes", expliquait-il dans une interview accordée à The Socialite Family il y a deux ans. Il est également le père d'une petite fille, Anahi, âgée de 8 ans.