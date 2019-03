Monica Bellucci amoureuse : qui est son compagnon, Nicolas Lefebvre ?

Le 5 mars 2019, le couple s'est illustré au premier rang du défilé Chanel. Large lunettes noires pour elle et costume rayé, c'est main dans la main que Monica Bellucci et son nouveau compagnon Nicolas Lefebvre sont arrivés au Grand Palais, à Paris. Les présentations officielles d'une romance entamée il y a déjà quelques mois sur laquelle revient le nouveau numéro de Paris Match .

En novembre dernier, l'actrice de 54 ans avait brièvement évoqué cette nouvelle histoire d'amour auprès du même magazine : "Mon coeur n'est pas à prendre. Je suis toujours avec la même personne depuis quelque temps et tout va bien. L'homme dont je partage l'existence n'exerce pas le même métier que moi, mais il voyage beaucoup. Son rythme de vie lui permet de comprendre le mien." Mais qui est donc le nouvel amant de la star italienne, le premier avec lequel elle s'affiche publiquement depuis son divorce avec Vincent Cassel, en 2013 ?

Agé de 36 ans, Nicolas Lefebvre est un artiste contemporain, un sculpteur parisien, mais avant tout un globe-trotter : "Mon travail consiste en la collection de vieux objets, pour faire communiquer les matériaux, cultures et temps et célébrer nos racines communes (...). Je trouve mon inspiration dans le voyage, dans les arts premiers, dans les objets qui me parlent, dans la nature", expliquait-il dans une interview accordée à The Socialite Family, il y a deux ans. Un artiste volontiers engagé auprès d'organisations caritatives, qui se dit passionné et inspiré par la figure de la "déesse mère, divinité protectrice bienveillante". Le côté mamma italienne de sa nouvelle compagne n'a certainement pas manqué de le séduire...