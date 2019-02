Tina Kunakey enceinte : son clin d'oeil sexy aux César avec Vincent Cassel

A l'image, l'ombre du mannequin apparaît en train de jouer avec ses cheveux, rapidement rejointe par celle de son mari torse nu. L'acteur de 52 ans fait alors mine de défaire sa ceinture avant que sa compagne ne le stoppe dans son élan. Cette drôle de scène fait référence au film d'animation Les Contes de la nuit de Michel Ocelot, comme l'a précisé Tina Kunakey en légende de sa vidéo. Vendredi soir, le réalisateur français s'est vu récompensé du César du meilleur film d'animation pour Dilili à Paris.

Même si le film L'Empereur de Paris était nommé pour les prix des Meilleurs costumes et Meilleurs décors, le comédien et sa jeune épouse n'ont pas fait le déplacement jusqu'à la salle Pleyel, à Paris. La cérémonie a tout de même réuni bon nombre de stars telles que Diane Kruger, Lily-Rose Depp ou encore Monica Bellucci, l'ex-femme de Vincent Cassel et la mère de ses deux filles, Deva (14 ans) et Léonie (8 ans).