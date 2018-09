Vincent Cassel : Ému pour les 14 ans de sa fille Deva, ado à la longue crinière

Jeune marié comblé et rayonnant au bras de sa chérie Tina Kunakey, lui qui s'est d'ailleurs rendu à ses côtés aux célébrations des 70 ans de la maison Longchamp mardi soir à l'Opéra Garnier à Paris, Vincent Cassel s'est saisi des réseaux sociaux au lendemain de cette soirée mondaine pour célébrer un événement très important et cher à son coeur.

Mercredi 12 septembre 2018, sa fille aînée Deva (née de son premier mariage avec la très sensuelle Monica Bellucci donc il a divorcé en 2013) soufflait en effet sa 14e bougie. Et c'est dans sa story Instagram que l'acteur de 51 ans a choisi de glisser une photo de l'adolescente. Vue de dos, Deva est parée de son sac à dos et semble être en route pour le collège. Son visage est caché mais on peut observer une longue cascade de cheveux bruns, une crinière qui rappelle celle de sa maman.

Papa ému et complètement fou de ses filles, ces "deux divines créatures grandes et élancées" sans lesquelles il ne peut pas vivre (l'ex-couple est également parent de Léonie, 8 ans), Vincent Cassel ne cache pas sa fierté. "À celle qui il y a 14 ans aujourd'hui m'a transformé en père d'un coup de baguette magique. I love you more than life", a-t-il écrit.