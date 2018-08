Vincent Cassel bientôt papa pour la 3e fois ?

Déjà papa de deux enfants avec Monica Bellucci, à savoir Deva (13 ans) et Léonie (8 ans), Vincent Cassel pourrait goûter à nouveau aux joies de la paternité. Dans une interview-confession adressée au Vanity Fair italien, Vincent Cassel évoque son mariage à venir et son couple avec Tina Kunakey. Et par la même occasion, son désir de fonder une famille. "C'est une promesse que nous allons faire avant de commencer à fonder une famille", explique ainsi l'acteur de 51 ans en parlant de l'engagement du mariage.

Interrogé sur la possibilité d'avoir un troisième enfant, Vincent Cassel ne ferme pas du tout la porte. Et pour cause. "Les enfants sont la chose la plus merveilleuse qui existe. C'est à travers les enfants, mes filles et au-delà que j'ai appris plus de choses", dit-il. Et d'ajouter : "Elles m'ont aidé à me comprendre".

La question a été également posée à la belle Tina, 21 ans. "Je n'y ai pas encore pensé, même si j'en voudrais un tôt ou tard", reconnaît le jeune mannequin. En attendant le bébé, Vincent Cassel lui a offert Monsieur, un chat sphynx que Tina souhaitait "depuis ses 15 ans". "L'année dernière j'étais à Cuba pour le travail et il m'a envoyé la photo de ce chaton avec les mots 'Regarde qui il attend'. J'ai commencé à pleurer de bonheur", se souvient la jeune femme qui épousera son homme de 30 ans son aîné dans les jours à venir...