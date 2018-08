Vincent Cassel : Son étonnante 1re rencontre avec Tina Kunakey... et son père

À coeur ouvert comme on ne l'a jamais vu ! Vincent Cassel ouvre les portes de son jardin secret dans l'édition italienne du Vanity Fair, et cela vaut le détour. Dès la couverture, qui annonce la couleur en parlant de son mariage à venir avec Tina Kunakey, on comprend que l'ex-mari de Monica Bellucci va parler intimement et il évoque très largement sa rencontre avec celle qui s'apprête à devenir sa seconde épouse.

"J'ai pensé : j'ai été marié, j'ai eu deux petites filles, j'ai fait ce que je devais faire. Je suis désormais célibataire. C'était amusant mais au bout d'un moment j'ai réalisé que ma vie était vide. Je ne m'attendais pas à rencontrer quelqu'un, mais c'est arrivé. Et cette femme est beaucoup plus jeune que je ne l'aurais imaginé", confie avec sincérité l'acteur français de 51 ans. Et le voici aujourd'hui en couple avec Tina Kunakey, 21 printemps tout juste au compteur.

Je ne savais pas quel âge elle avait quand je l'ai rencontrée. Le lendemain, quand elle me l'a dit, j'étais un peu surpris mais j'ai pensé que ça devait être comme cela

"Vous ne pouvez pas choisir de qui vous tombez amoureux", confesse le charismatique comédien. Et de rajouter : "Je ne savais pas quel âge elle avait quand je l'ai rencontrée. Le lendemain, quand elle me l'a dit, j'étais un peu surpris mais j'ai pensé que ça devait être comme cela." Et Vincent ne s'est pas posé de question, il a foncé. Quitte à faire des choses qu'il n'aurait jamais imaginé faire, comme rencontrer son futur beau-père très, très, rapidement. "Le lendemain de notre rencontre, quand j'ai découvert son âge et que son père était en panique, parce qu'elle n'était pas rentrée à temps, je lui ai dit : 'Laisse-moi rencontrer ton père au déjeuner'. Et immédiatement après, j'ai pensé : 'Qu'est-ce qui m'a pris ? Je viens à peine de la rencontrer'. Je ne savais pas pourquoi je le faisais, en fait j'étais convaincu que ce n'était pas une bonne idée, mais je le faisais quand même."

Quand il m'a demandé de l'épouser, j'ai été prise au dépourvu

Et finalement, il ne semble pas avoir eu tort de donner raison à son instinct, puisqu'aujourd'hui leur idylle continue, contre vents et marées. Tina se souvient très bien de cette rencontre inattendue entre son père et son futur mari. "Mon frère était là aussi. Ils ont beaucoup parlé de cinéma", raconte-t-elle, se remémorant un tendre moment.

Et tout va très vite entre les deux tourtereaux. Fou amoureux, Vincent se risque à lui demander sa main. "Quand il m'a demandé de l'épouser, il y a quelques mois, il m'a prise au dépourvu. Nous n'en avions jamais parlé auparavant. Je n'ai pas répondu immédiatement parce que je ne m'y attendais pas", se remémore la jeune femme qui a pourtant accepté et s'apprête bientôt à lui dire oui, pour le meilleur et pour le pire.